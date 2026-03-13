Chiara Petrolini chiesti 26 anni per gli omicidi dei figli neonati Non sono una madre assassina Quei bambini erano parte di me

La Procura di Parma ha chiesto una condanna a 26 anni di reclusione per Chiara Petrolini, 22 anni, accusata di aver ucciso i suoi due figli neonati. Secondo l’accusa, la giovane è responsabile di omicidi premeditati. Petrolini si è difesa sostenendo che quei bambini erano parte di lei e che non è una madre assassina.

La Procura di Parma ha chiesto la condanna di Chiara Petrolini a 26 anni di reclusione, ritenendo la 22enne responsabile di tutti i reati contestati: i due omicidi premeditati dei due figli neonati ed altrettante soppressioni di cadavere. Così ha concluso il procuratore Alfonso D'Avino, che ha condotto l'accusa insieme alla pm Francesca Arienti. Per la Procura Petrolini è meritevole delle attenuanti generiche, per la giovane età e l'immaturità descritta nella perizia psichiatrica, ma equivalenti alle aggravanti. «Sono stata anche descritta come un'assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Chiara Petrolini, chiesti 26 anni per gli omicidi dei figli neonati. «Non sono una madre assassina. Quei bambini erano parte di me» Articoli correlati Leggi anche: Neonati sepolti in giardino, parla Chiara Petrolini: "Non sono una madre assassina" Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre assassina”“Sono stata descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono neanche questo. Una raccolta di contenuti su Chiara Petrolini Argomenti discussi: Neonati sepolti, la Procura chiede 26 anni per Chiara. Chiara Petrolini, la procura chiede 26 anni di carcere. Lei si difende: Non sono una mamma assassinaLa studentessa 22enne è imputata del duplice omicidio premeditato dei figli, morti e sepolti nel giardino di casa a Treversetolo (Parma). Sette minuti di dichiarazioni spontanee: Non ero sicura di es ... ilrestodelcarlino.it Chiara Petrolini, chiesti 26 anni di carcere: «Due omicidi premeditati e neonati sepolti in giardino con lucidità»Ventisei anni di carcere. È la pena richiesta dalla Procura di Parma per Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso i suoi due figli ... msn.com