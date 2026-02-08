Orefici di Piana degli Albanesi | a Palermo in mostra l’arte secolare tra tradizione e innovazione

A Palermo si apre una mostra dedicata agli orefici di Piana degli Albanesi. Artigiani che da generazioni lavorano l’oro e l’argento, portando avanti una tradizione fatta di abilità antiche e di innovazione. La mostra mette in mostra pezzi unici, tra tecniche tradizionali e tocchi moderni. Un’occasione per scoprire un mondo che unisce passato e presente, e che continua a brillare nel cuore della Sicilia.

Il mondo dell’oreficeria siciliana, custode di antichi saperi e di una tradizione secolare, si prepara a un nuovo, scintillante capitolo. Giovedì 12 febbraio, alle ore 17, a Villa Zito di Palermo, si inaugura “Gli ori di Piana”, terzo appuntamento della rassegna “Gli orafi contemporanei”, una sezione della più ampia mostra “L’età dell’oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo”. L’evento, promosso dalla Fondazione Sicilia, intende celebrare l’eccellenza artigianale di una famiglia, i Lucito, e di un luogo, Piana degli Albanesi, piccolo comune immerso nelle colline a pochi chilometri da Palermo, dove da generazioni si perpetua un’arte tramandata di padre in figlio.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

