A Vallebona, nel cuore della Riviera Ligure, si inaugura una mostra di Fabiana Maria D’Amico che unisce tradizione e innovazione nella ceramica. Le sue opere raccontano storie di terra e fuoco, mescolando tecniche antiche con un tocco moderno. La mostra invita i visitatori a scoprire come il passato si fonde con il presente, attraverso forme che il fuoco ha plasmato per millenni.

A Vallebona, nel cuore della Riviera Ligure, si apre un dialogo tra passato e presente, tra materia e spirito, attraverso le forme che il fuoco ha plasmato per millenni. Dal 6 al 22 febbraio 2026, nell’ambito di un progetto culturale che vuole rilanciare il paese come crocevia di arte e riflessione, l’Area Arte Vallebona – lo spazio espositivo permanente del Comune, situato in Via del Municipio 1, nel centro storico del borgo – ospita “VASADEA”, mostra personale di Fabiana Maria D’Amico, artista che da anni indaga il linguaggio della ceramica non solo come tecnica, ma come forma di memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ceramica tra tradizione e innovazione: a Vallebona la mostra di Fabiana Maria D'Amico racconta storie di terra e fuoco

