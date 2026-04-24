Sentenza ribaltata in Appello | assolti Apolloni e Lucarelli jr

MILANO L’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli ha dato un calcio a un totem informativo fuori dall’aula e, mentre gli imputati si abbracciavano, ha insultato i cronisti: "Ora fateli i titoloni, vi abbiamo rovinato la festa". Pochi istanti prima la Corte d’Appello di Milano, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva assolto con formula piena il figlio Mattia e Federico Apolloni, entrambi calciatori, che erano accusati assieme a tre loro amici (anche loro assolti) di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. La ragazza aveva revocato la costituzione di parte civile in quanto risarcita. Secondo l’indagine della pm Alessia Menegazzo, il presunto stupro di gruppo risaliva alla notte tra il 26 e il 27 marzo 2022.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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