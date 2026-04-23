Milano assolti calciatori Lucarelli jr e Apolloni da accusa stupro di gruppo | l’appello ribalta la sentenza

La Corte d'Appello di Milano ha annullato oggi, giovedì 23 aprile, la condanna di due calciatori precedentemente accusati di stupro di gruppo. La sentenza di primo grado era stata emessa alcuni mesi fa, ma è stata ribaltata in sede di appello. La decisione riguarda sia il reato contestato sia le relative condanne, che sono state annullate e il procedimento sarà ripreso.