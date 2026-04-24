In tribunale è stata pronunciata la sentenza per Chiara Petrolini, condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione. La donna, nonna paterna, non ha mai presentato scuse durante il processo. Presenti in aula anche Samuel Granelli, ex fidanzato di Petrolini e padre dei due bambini coinvolti nel caso. La sentenza è stata comunicata ufficialmente alla fine delle discussioni della corte.

In aula per la sentenza che ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi anche Samuel Granelli, ex fidanzato della ragazza e padre dei due bambini. Con lui anche la madre Sonia Carossi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sentenza per Chiara Petrolini, la nonna paterna: "Non ha mai chiesto scusa"

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