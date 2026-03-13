neonati sepolti la procura ha chiesto 26 anni per chiara petrolini

La procura di Parma ha richiesto una condanna a 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, 22 anni, accusata di aver ucciso e sepolto due neonati nel suo giardino a Traversetolo, avvenuti tra maggio 2023 e agosto 2024. La donna è coinvolta in un procedimento giudiziario relativo a questi due episodi. La richiesta di condanna è stata presentata durante l’udienza preliminare.

La procura di Parma ha chiesto una condanna a 26 anni di carcere per Chiara Petrolini, la 22enne che ha ucciso e seppellito due neonati nel giardino di casa a Traversetolo a maggio 2023 e agosto 2024. L’accusa la ritiene responsabile di tutti i reati contestati, ovvero due omicidi premeditat i e altrettante soppressioni di cadavere, e la ritiene altresì meritevole delle attenuanti generiche per la giovane età e l’immaturità descritta nella perizia psichiatrica, ma equivalenti alle aggravanti. Il procuratore ha sottolineato «la gravità intrinseca del fatto, l’assoluta mancanza di difesa dei bambini uccisi, l’aver maturato una decisione e averla portata a compimento nell’arco di svariati mesi e la consapevolezza di come sarebbe andata a finire nel secondo episodio, copia conforme del primo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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