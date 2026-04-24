Oggi si svolge a Parma l’udienza della Corte d’Assise nel processo a Chiara Petrolini, che è arrivata in tribunale accompagnata dai carabinieri. La vicenda riguarda i decessi di alcuni neonati avvenuti nella stessa città, e la sentenza è prevista per questa giornata. La donna è stata chiamata a comparire davanti ai giudici in relazione a questi episodi.

È iniziata l’udienza alla Corte d’Assise di Parma per il processo a Chiara Petrolini, arrivata in tribunale dopo essere stata scortata dai carabinieri. La 22enne di Traversetolo è accusata di duplice omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere per la morte dei due figli neonati, partoriti nel maggio 2023 e nell’agosto 2024 e sepolti nel giardino della villetta di famiglia. La Corte d’Assise dovrà pronunciarsi dopo che la procura ha chiesto 26 anni di reclusione e la difesa ne ha chiesto l’assoluzione. In aula, oltre all’imputata, è presente anche Samuel Granelli, ex fidanzato della ragazza e padre dei due bambini. Oggi sono previste le repliche delle parti e la probabile lettura della sentenza di primo grado.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Neonati morti a Parma, Chiara Petrolini in tribunale: oggi la sentenza

Neonati morti a Parma, chiesti 26 anni per Chiara Petrolini

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