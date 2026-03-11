Il ministero dell’Interno, tramite il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Anpi contro il Comune di Venezia riguardo all’occupazione del suolo pubblico durante le celebrazioni del 25 aprile 2025. La decisione riguarda la questione legata alle modalità di occupazione durante la commemorazione ufficiale. La controversia si concentra sui limiti imposti per l’evento pubblico.

Il ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha giudicato inammissibile il ricorso presentato da Anpi contro il Comune lagunare o in merito all’ occupazione del suolo pubblico durante le celebrazioni del 25 Aprile 2025. Nel parere trasmesso al Consiglio di Stato, il ministero ha evidenziato come il ricorso fosse "privo di interesse concreto", spiegando che l’associazione "aveva richiesto l’utilizzo di strutture comunali per l’allestimento di un palco, tavoli, sedie, somministrazione di cibi e bevande con accompagnamento musicale, finalità che il Comune aveva negato". Da parte sua, il sindaco Andrea Casamenti aveva spiegato che "quelle strutture hanno una finalità esclusivamente ludico-sportiva e non sono mai state concesse per manifestazioni di carattere politico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’caso’ del 25 Aprile: "Ricorso inammissibile"

Articoli correlati

Alemanno, bocciato il ricorso straordinario. Cassazione: “Inammissibile”(Adnkronos) – La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla difesa di Gianni Alemanno, che sta scontando in...

Carta del docente non trasmissibile agli eredi: il TAR dichiara inammissibile il ricorso per l’ottemperanza del giudicato sulla “carta elettronica”La decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con la sentenza n.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il 'caso' del 25 Aprile Ricorso...

Temi più discussi: Calendario scolastico 2026/27: il 1 novembre e il 25 aprile cadono di domenica, il 1 maggio di sabato. Tutti i ponti possibili e quelli mancati; Il ’caso’ del 25 Aprile: Ricorso inammissibile; Niente eccezioni per lo Shabbat, la diatriba sulla data della fiaccolata della Liberazione; Le Novità Normative della Settimana dal 23 febbraio 2026 al 1° marzo 2026.

Firenze, il caso del muro pericolante di via Fortini: la strada chiusa da aprile e perché resterà così ancora a lungoNon conosce pace via Benedetto Fortini, zona Gavinana, a Firenze. Negli anni è stata oggetto di interventi di modifica della viabilità e di chiusure a causa dei cedimenti di alcuni muri che delimitano ... corrierefiorentino.corriere.it

Il 25 Aprile non è una data politicaDal 1946 in Italia il 25 Aprile si celebra la festa della liberazione dall’occupazione nazi-fascista, riteniamo quindi molto grave che rappresentanti istituzionali locali e nazionali abbiano ... lanazione.it

La Deejay Ten torna a Bari: conto alla rivescia per il 19 aprile. Percorsi, iscrizioni e info utili facebook

Madame torna con l'album "Disincanto", in arrivo ad aprile #madame x.com