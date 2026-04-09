L'Anpi è stata sfrattata dal locale Harley, mentre il vicepresidente del Senato ha annunciato che il 25 aprile si terrà a Senigallia. La celebrazione del 25 aprile, tradizionalmente organizzata presso il Foro Annonario, si sposterà invece in piazza Ottorino Manni. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e interessa la programmazione delle manifestazioni per la giornata celebrativa.

Ancona, 9 aprile 2026 – La Festa del 25 aprile a Senigallia trasloca dal Foro Annonario a piazza Ottorino Manni. Una scelta obbligata, perché nonostante la richiesta inviata ad ottobre, la piazza è stata negata per consentire gli allestimenti dell’Harley Davidson Spring Really, in programma sulla spiaggia di velluto dal 30 aprile al 3 maggio. Un problema che, come dichiarato dal sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, non si tratta di un atto politico, ma di una questione organizzativa. ‘Una polemica strumentale’ per l’Amministrazione che si è resa disponibile a rimborsare il piano di sicurezza, se già effettuato. L’Anpi ha riunito i suoi iscritti martedì, proprio per discutere della questione e resta in attesa di un’autorizzazione formale che garantisca l’utilizzo di piazza Manni, autorizzazione a ieri non ancora pervenuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anpi sfrattata dalle Harley, il vicepresidente del Senato: “Il 25 aprile si va a Senigallia”

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