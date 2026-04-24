Massimo Olivetti presenta La Civica | La lista rappresenta in modo autentico tutta Senigallia

SENIGALLIA – Il sindaco uscente di Senigallia Massimo Olivetti, ha presentato questa mattina, venerdì 24 aprile, la propria lista civica con cui tenterà, assieme agli altri partiti di centrodestra, la riconferma alle elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio.Nata nel 2020 ‘La Civica’ si.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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