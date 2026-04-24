A Senigallia, un uomo di 47 anni è stato condannato per stalking ai danni dell'ex compagna, con episodi che si sono protratti tra il 2018 e il 2020. La giudice ha stabilito una pena di un anno e due mesi per comportamenti come pedinamenti e minacce attraverso strumenti digitali. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha ricostruito le azioni dell’uomo nel corso di questi anni.

? Cosa sapere Ancona, condannato 47enne per stalking contro l'ex compagna tra il 2018 e il 2020.. La giudice Moscaroli infligge un anno e due mesi per pedinamenti e minacce digitali.. Un uomo di 47 anni residente a Senigallia è stato condannato oggi ad anno e due mesi di reclusione per stalking dalla giudice Paola Moscaroli ad Ancona, dopo una serie di persecuzioni durate tra il 2018 e il 2020. Il provvedimento giunge alla fine di un percorso di violenza psicologica e fisica iniziato dopo la conclusione di una storia d’amore durata otto anni, dalla quale era nato un figlio. La vittima, una donna di 45 anni assistita legalmente dall’avvocato Ruggero Tomasi, ha dovuto affrontare un incubo caratterizzato da pedinamenti costanti e minacce dirette.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, condannato per stalking: incubo tra pedinamenti e speronamenti

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