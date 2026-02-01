minacce pedinamenti e aggressioni a processo per stalking un 60enne

Un uomo di 60 anni finisce a processo con l’accusa di stalking. Non accettava la fine della relazione e ha cominciato a perseguitare l’ex compagna. Le sue azioni includono messaggi minacciosi, pedinamenti e anche aggressioni. La donna ha deciso di denunciare e ora il caso è in tribunale.

Non si rassegnava alla fine della loro relazione e perseguitava la sua ex ormai da tempo con messaggi, minacce di morte, pedinamenti e aggressioni. Per lui, alla fine, erano scattate le manette e, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio per stalking. I poliziotti della questura di Fermo, su richiesta di una 40enne, che era stata appena aggredita dall’ex compagno, erano intervenuti a Porto San Giorgio perché l’uomo, un 60enne del posto, l’aveva spintonata più volte. La donna aveva dichiarato agli agenti che ormai, da diverso tempo, il suo ex, mai rassegnatosi alla fine della relazione, la chiamava e le mandava numerosi messaggi, tanto che era stata costretta a bloccare il suo numero per non ricevere più chiamate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

