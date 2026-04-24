Sei controllato ma non lo sai | ecco come le persone possono scoprire tutto su di te

Oggi, con l’uso di modelli di intelligenza artificiale, è possibile ottenere molte informazioni su una persona attraverso i dati disponibili online, anche se non sono state rese pubbliche in modo diretto. Questa tecnologia permette di raccogliere dettagli che, fino a poco tempo fa, richiedevano ricerche approfondite e manuali. La diffusione di questi strumenti ha reso più facile scoprire aspetti della vita di qualcuno senza che questa ne sia consapevole.

Non tutti sanno che sfruttando i nuovi modelli di intelligenza artificiale, oggi è possibile scoprire praticamente tutte le informazioni di un persona online, anche quelle che non sono state rese pubbliche in modo chiaro e preciso. Sì, avete capito bene: non si tratta di fantascienza o di programmi estremamente complessi utilizzare, ma basta inserire la frase corretta (il prompt) in tecnologie già esistenti per ottenere tutte le informazioni, anche quelle apparentemente nascoste, di una persona che naviga sul web. Uno dei sistemi più avanzati per cercare le informazioni su una persona è Google AI Mode, una nuova modalità di ricerca che non si limita a mostrare link presenti online, ma costruisce risposte complete analizzando centinaia di fonti contemporaneamente.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sei controllato ma non lo sai: ecco come le persone possono scoprire tutto su di te Laura Pausini - 16 MARZO con Achille Lauro (Official Video) Notizie correlate Ami la padella wok ma non sai quale prendere? Ecco i consigli per scegliere bene quella più giusta per teLa cucina contemporanea guarda sempre più spesso verso l’Oriente, adottando tecniche che uniscono rapidità, salute e sapori intensi. Leggi anche: Non mettono like né commenti, ma guardano tutto: chi sono davvero i Lurker (potresti esserlo anche tu ma non lo sai) Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Polizia stradale, controlli a tappeto nel weekend: sei patenti ritirate; Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Vigilare non è osservare: perché il controllo dei preposti resta il nodo irrisolto della sicurezza sul lavoro; ReeVo punta sulla sovranità digitale: cloud europeo, dati sotto controllo e sei acquisizioni in due anni. Controllato in auto dai Carabinieri a Castellammare di Stabia: arrestato un 34enne trovato con oltre 100 grammi di marijuana già suddivisa in panetti. - facebook.com facebook Al Bano sul caso Solovyov: "Avete controllato che non si tratti di Intelligenza Artificiale" x.com