Ami la padella wok ma non sai quale prendere? Ecco i consigli per scegliere bene quella più giusta per te

Se stai pensando di acquistare una padella wok, ci sono alcuni aspetti pratici da considerare per fare una scelta adatta alle tue esigenze. La crescente popolarità di tecniche di cucina orientale ha portato a una maggiore domanda di questo utensile, che permette di preparare piatti veloci e saporiti. Ecco qualche indicazione utile per orientarti tra le varie opzioni disponibili.

La cucina contemporanea guarda sempre più spesso verso l'Oriente, adottando tecniche che uniscono rapidità, salute e sapori intensi. Al centro di questa rivoluzione culinaria c'è il wok, una padella dalla caratteristica forma semisferica e dai bordi alti. Nato secoli fa in Cina per rispondere all'esigenza delle popolazioni meno abbienti di cucinare pasti completi in un'unica soluzione risparmiando combustibile, questo strumento è oggi indispensabile per chiunque desideri sperimentare cotture omogenee e versatili. La struttura del wok, con il fondo più stretto e le pareti che si allargano, permette una distribuzione del calore ottimale..

