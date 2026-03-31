I Lurker sono utenti che navigano sui social media senza interagire lasciando like o commenti. Osservano post, storie e discussioni, leggendo tutto senza pubblicare nulla o esprimere feedback visibili. Questa modalità di comportamento li rende invisibili, anche se sono sempre presenti e attivi nel consumo dei contenuti pubblicati dagli altri.

Scorrono i post, guardano le storie, leggono discussioni e notizie. Ma non lasciano tracce: niente like, niente commenti, nessun contenuto pubblicato. Eppure sono una presenza enorme nei social network. Sono i cosiddetti lurker, utenti silenziosi che osservano tutto senza partecipare in modo visibile. Per molto tempo sono stati considerati semplici spettatori passivi, ma studi recenti raccontano una realtà diversa, visto che dietro questo comportamento si nasconde spesso una scelta consapevole, legata alla psicologia digitale e al modo in cui oggi viviamo i social. Difatti secondo diversi studi accademici pubblicati su riviste scientifiche come Computers in Human Behavior e Technological Forecasting and Social Change, il comportamento dei lurker rappresenta una forma diversa di partecipazione alla vita digitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Non mettono like né commenti, ma guardano tutto: chi sono davvero i Lurker (potresti esserlo anche tu ma non lo sai)

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Discussioni sull' argomento Non commentano, non postano, eppure ci sono: chi sono davvero i lurker dei social. Il loro motto? Partecipare senza lasciare tracce; Chi sono i lurker, spettatori silenziosi e discreti dei social.

Non commentano, non postano, eppure ci sono: chi sono davvero i lurker dei social. Il loro motto? Partecipare senza lasciare tracceOsservano, leggono ma non commentano mai: scopriamo chi sono i lurker e perché questa forma di partecipazione silenziosa sui social è più diffusa di quanto pensi ... ilfattoquotidiano.it