Con l’auto fin quasi dentro la chiesa per rubare le offerte | denunciato 20enne a Merone
A Merone, un giovane di 20 anni è stato denunciato dopo aver tentato di entrare nella chiesa con l’auto, probabilmente per rubare le offerte. Il ragazzo ha parcheggiato sotto il portico, con il baule aperto e rivolto verso l’ingresso, come se volesse agire in fretta. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato il giovane, che ora dovrà rispondere di tentato furto. La chiesa si trova in una zona centrale del paese.
Ha parcheggiato l’auto sotto il portico, con il baule rivolto verso l’ingresso della chiesa, come se dovesse caricare qualcosa in fretta. Poi è entrato e ha tentato di portare via la cassetta delle offerte. Ma il piano è saltato per un dettaglio imprevisto: il peso. È successo il 27 gennaio, tra le 17.30 e le 18, alla parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo di Merone. Un uomo italiano, classe 1990 e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe aggirato nei pressi dell’edificio religioso prima di entrare in azione. Una volta all’interno, avrebbe cercato di sollevarla. Ma la cassetta, particolarmente pesante, gli sarebbe sfuggita di mano, cadendo a terra con un forte tonfo.🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Scassinata la cassetta delle offerte in chiesa, il parroco: "Non c’è bisogno di rubare, basta chiedere"
Leggi anche: Scoperto a rubare dentro le auto, minaccia i carabinieri col coltelloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Viene travolto da un'auto sul marciapiede mentre rientra da una festa di carnevale con gli amici: 17enne in fin di vita; Segue il navigatore ma finisce con l’auto su una pista da sci e la percorre per un chilometro: 69enne recuperato con un gatto delle nevi; Leasys lancia Rent&Buy: si guida un'auto nuova con un canone fisso; Tamponamento a catena fra tre auto sulla superstrada per Malpensa: in fin di vita ragazza di 21 anni.
Con l'auto fin quasi in aula. Via Cattaneo camera a gasOgni mattina e a ogni pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, poco prima delle otto e tra le 12.30 e le 13, via Carlo Cattaneo si trasforma in una piccola camera a gas. Nel cuore di Brescia, davanti alla ... brescia.corriere.it
Travolge con l'auto due tossicodipendenti, uno è in fin di vita: era stanco di vederli davanti casaInvestimento nella notte tra il 30 settembre e il primo ottobre intorno all'1.30 in via Montello a Mestre, nel quartiere Piave. Secondo una prima ricostruzione un cittadino moldavo, infastidito dalla ... leggo.it
Merone: appartamento con salone ,cucina ,3 camere e bagno,2 balconi e box Terno autonomo Euro 135.000 - facebook.com facebook