Con l’auto fin quasi dentro la chiesa per rubare le offerte | denunciato 20enne a Merone

A Merone, un giovane di 20 anni è stato denunciato dopo aver tentato di entrare nella chiesa con l’auto, probabilmente per rubare le offerte. Il ragazzo ha parcheggiato sotto il portico, con il baule aperto e rivolto verso l’ingresso, come se volesse agire in fretta. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato il giovane, che ora dovrà rispondere di tentato furto. La chiesa si trova in una zona centrale del paese.

Ha parcheggiato l’auto sotto il portico, con il baule rivolto verso l’ingresso della chiesa, come se dovesse caricare qualcosa in fretta. Poi è entrato e ha tentato di portare via la cassetta delle offerte. Ma il piano è saltato per un dettaglio imprevisto: il peso. È successo il 27 gennaio, tra le 17.30 e le 18, alla parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo di Merone. Un uomo italiano, classe 1990 e già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe aggirato nei pressi dell’edificio religioso prima di entrare in azione. Una volta all’interno, avrebbe cercato di sollevarla. Ma la cassetta, particolarmente pesante, gli sarebbe sfuggita di mano, cadendo a terra con un forte tonfo.🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Scassinata la cassetta delle offerte in chiesa, il parroco: "Non c’è bisogno di rubare, basta chiedere"

Leggi anche: Scoperto a rubare dentro le auto, minaccia i carabinieri col coltello

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.