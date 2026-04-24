Segni Sulla mozione del Pd riguardo alla toponomastica nella parte bassa del territorio comunale riceviamo e pubblichiamo una nota del Sindaco Silvano Moffa

Il Sindaco di Segni ha diffuso una nota in risposta alla mozione presentata dal Circolo PD e dal gruppo consiliare SiamoSegni sulla toponomastica nella parte bassa del territorio comunale. La comunicazione segue la pubblicazione di un comunicato stampa riguardante la questione. La discussione si inserisce nel dibattito locale sulle proposte di modifica delle denominazioni delle vie e delle aree della zona.