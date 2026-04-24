LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 7-6 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro supera le insidie ed approda al terzo turno

Durante il torneo di Madrid, il tennista italiano ha affrontato un avversario di livello e si è imposto in due set, con il punteggio di 6-4 e 7-6, assicurandosi così l'accesso al terzo turno. La partita si è conclusa con un tie-break nel secondo set, dopo aver vinto il primo parziale senza perdere servizio. Gli altri incontri in programma nel torneo prevedono anche le sfide tra altri giocatori di rilievo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) LORENZO MUSETTI b. HUBERT HURKACZ 6-4 7-6 (4)! Finisce qui, con il nastro che stavolta tradisce il polacco. Vittoria del toscano, che al terzo turno troverà l’olandese Griekspoor. 6-4 Musetti. Scappa via il dritto in controbalzo dell’italiano. 6-3 TRE MATCH POINT MUSETTI! Non passa lo smash di Hurkacz! 5-3 Musetti. Difesa splendida del toscano, che rimanda indietro l’avversario e ne raccoglie l’errore di dritto. 4-3 Musetti. Scambio prolungato chiuso dall’errore con il rovescio in back dell’italiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 7-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera le insidie ed approda al terzo turno Notizie correlate LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. LIVE Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: esordio complicatissimo, sorteggio non favorevoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Hubert Hurkacz - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Madrid LIVE Musetti-Hurkacz: cronaca in diretta dalle 11; Musetti-Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Musetti-Hurkacz 6-4 6-6, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BONZI (NON PRIMA DELLE 16.00) LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Hurkacz all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partitaDebutto per Lorenzo Musetti al Madrid Open: la sesta testa di serie del seeding affronta sull'Arantxa Sanchez il polacco Hubert Hurkacz, 63 del ranking mondiale ma due volte vincitore di un Masters 10 ... sport.sky.it Sul campo Arantxa Sanchez un bellissimo Lorenzo Musetti ha la meglio sul polacco Hurkacz e avanza al secondo turno dell'ATP di Madrid. Una partita solida da parte del toscano che vince il primo set e, in rimonta, si prende anche il secondo set al tie break d - facebook.com facebook #hurkacz serve per rimanere nel primo set,5-3 #musetti x.com