Segnalazione in Aoui turni massacranti e uso improprio di strumenti informatici

Ieri, 23 aprile, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ha ricevuto una segnalazione ufficiale dall’Associazione liberi specializzandi. La comunicazione riguarda due unità operative e segnala problemi legati a turni di lavoro estenuanti e all’uso improprio di strumenti informatici. La notizia si aggiunge a un quadro di criticità già segnalate in passato da rappresentanti del settore.

Ieri, 23 aprile, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) ha ricevuto una segnalazione ufficiale da parte dell’Associazione liberi specializzandi riguardante gravi criticità in due unità operative. Al centro delle denunce si trova il reparto di ginecologia, dove si.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate "Tanti giovani medici con turni massacranti""E’ da tanti anni che gli specializzandi tengono in piedi i servizi del Pronto soccorso e Pronto soccorso pediatrico vista la mancanza di medici... Carenze organizzative e turni massacranti in rsa. Scatta lo stato di agitazioneLa denuncia da parte del sindacato Uiltucs Toscana riguardante le condizioni di lavoro all'interno della residenza sanitaria Stato di agitazione...