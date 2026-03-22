Tanti giovani medici con turni massacranti

Da ilrestodelcarlino.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti giovani medici affrontano turni molto intensi, contribuendo da anni a mantenere attivi i servizi di pronto soccorso e pronto soccorso pediatrico. La loro presenza è fondamentale per coprire le carenze di specialisti e garantire l’assistenza continua nei reparti. Questi medici lavorano spesso sotto pressione, sostenendo un carico di lavoro elevato e prolungato.

"E’ da tanti anni che gli specializzandi tengono in piedi i servizi del Pronto soccorso e Pronto soccorso pediatrico vista la mancanza di medici specialistici ". Quello che emerge dal quadro presentato dal dottor Pietro Pesaresi (foto), presidente del sindacato Snami, è una realtà complessa e difficile per chi opera nella medicina d’urgenza. "Chiaramente non ho elementi per esprimermi sulla vicenda e sul comportamento del medico specializzando. Ma posso dire che gli ambiti della medicina d’urgenza soprattutto, dunque i Pronto soccorso, mostrano una sensibile difficoltà nel trovare personale, per la complessità del ruolo e per i turni massacranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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