Un'azienda che si occupa di gestione dei rifiuti ha rivolto un appello alle autorità nazionali, mettendo in guardia sul rischio di perdere circa dieci milioni di euro destinati ai nuovi impianti attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La preoccupazione riguarda la possibilità che i fondi, già assegnati, possano essere erosi o non utilizzati correttamente, compromettendo così i progetti previsti.

Gesenu ha lanciato un appello urgente alle istituzioni nazionali per evitare che i fondi del Pnrr destinati alla gestione dei rifiuti vadano dispersi. Al centro della preoccupazione c’è il completamento degli impianti strategici, con particolare riferimento al polo di Ponte Rio, dove si sta realizzando una struttura da 10 milioni di euro per il trattamento di assorbenti e pannoloni. Il rischio di un vuoto normativo e finanziario. La corsa contro il tempo per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette in guardia gli operatori del settore. Secondo quanto riferito da Gesenu, la vicinanza delle scadenze operative solleva dubbi sulla capacità di trasformare le risorse assegnate in infrastrutture concrete.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifiuti e Pnrr: il rischio di perdere 10 milioni per i nuovi impianti

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