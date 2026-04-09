Rally Croazia | Oliver Solberg si impone nello Shakedown secondo posto per Katsuta

Il Rally Croazia 2026 è iniziato con Oliver Solberg che ha ottenuto il miglior tempo nello Shakedown, davanti a Katsuta, secondo classificato. Solberg, che ha già vinto il Rally di Montecarlo, ha completato il tratto di prova in 3 minuti e 12 secondi. La gara prende il via con questa prima fase di test sulle strade croate, mentre i concorrenti si preparano alle tappe successive.

Comincia nel segno di Oliver Solberg il Rally Croazia 2026. Il pilota nordico, già vincitore della prova di Montecarlo, si è infatti imposto nello Shakedown di 3.44 km, dimostrando subito enorme confidenza con l’asfalto dei Balcani, precisamente quello di Sarsoni. Nonostante alcuni fuoriprogramma scaturiti alla sicurezza di posizionamento di alcuni spettatori, lo svedese in forza alla Toyota Racing ha fermato il cronometro a 2:17.7 nel primo segment,o precedendo così il nipponico Tokamoto Katsuta (anche lui Toyota), il quale è apparso particolarmente brillante nel terzo giro, chiuso in 2:18.1. Non lontano poi Thierry Neuville (Hyundai), terzo a 2:19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rally Croazia: Oliver Solberg si impone nello Shakedown, secondo posto per Katsuta Leggi anche: Rally Montecarlo: Oliver Solberg si impone al termine del primo giorno. Cancellato il terzo stage Oliver Solberg non si ferma ed è ad un passo dal successo del Rally di Monte CarloOliver Solberg chiude al comando anche il sabato del Rally di Monte Carlo, primo appuntamento del Mondiale WRC 2026, e vede il successo finale. Temi più discussi: WRC | Croatia Rally 2026 - Anteprima ed orari del weekend; ?Rally Croazia, nel weekend il quarto round del mondiale con assetto da asfalto. Tutti a caccia della Yaris di Evans; Solberg avverte: La Croazia può essere un Monte-Carlo più pulito; Rally di Croazia al via. Shakedown Rally Croazia 2026: Oliver Solberg il più rapido a Saršoni. Katsuta insegue, Camilli brilla tra le Rally2Il quarto appuntamento del WRC 2026 è ufficialmente iniziato. Questa mattina, sulle strade asfalatate nei pressi di Saršoni, i protagonisti ... rallyssimo.it La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally CroaziaIl Rally Croazia 2026 scatterà ufficialmente venerdì mattina con la prima delle otto speciali in programma per la prima giornata. Inizio subito impegnativo non solo per gli oltre 120 km cronometrati, ... motorbox.com #WRC | Hyundai fa esordire novità per le i20 al Rally di Croazia, ma saranno sufficienti x.com CROAZIA, HYUNDAI LANCIA LA SFIDA Al Croatia Rally il miglior tempo nello shakedown è di Oliver Solberg. Lancia seconda con Nikolay Gryazin, mentre Roberto Daprà ha il terzo miglior crono. Grande prestazione di Matteo Fontana nel WRC3 - facebook.com facebook