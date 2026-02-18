Regione Campania Cirielli si dimette da consigliere per mantenere la carica di parlamentare

Edmondo Cirielli si è dimesso da consigliere regionale della Campania per mantenere la carica di parlamentare. La decisione è arrivata durante la seduta dell’assemblea regionale, subito dopo l’approvazione all’unanimità dei nuovi consiglieri eletti. Cirielli aveva già annunciato che avrebbe lasciato il suo ruolo locale per dedicarsi totalmente ai lavori a Montecitorio. La sua scelta ha suscitato reazioni tra i colleghi, che hanno riconosciuto la coerenza della sua decisione. La sua uscita dal consiglio regionale diventa ufficiale con questa mossa.

"Mi ero candidato per fare il presidente della giunta regionale non il capo dell'opposizione", ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli si è dimesso da consigliere regionale della Campania. L'annuncio nel corso della seduta dell'assise in cui è stata approvata all'unanimità la delibera consiliare di convalida degli altri consiglieri eletti. "Mi ero candidato per fare il presidente della giunta regionale non il capo dell'opposizione", ha detto il viceministro degli Esteri. Cirielli, dunque, ha scelto di mantenere la carica di parlamentare, incompatibile con quella di consigliere regionale.