Con l’arrivo della primavera, i vestiti floreali tornano di tendenza, ma il modo in cui vengono portati e abbinati può cambiare completamente il loro aspetto. Se in passato erano considerati un classico stagionale, quest’anno alcuni abbinamenti e scelte di stile li rendono meno scontati. Una celebre battuta del film “Il diavolo veste Prada” li definiva “avanguardia pura” se indossati in questa stagione, sottolineando il carattere innovativo di alcune interpretazioni.

Una citazione celebre dal film Il diavolo veste Prada li definiva con ironia “avanguardia pura” se indossati durante la primavera. Eppure non possiamo fare a meno di sfoggiare dei vestiti floreali appena arriva la bella stagione. Tanto vale cercare di metterli in modo non convenzionale. Ma come abbinare gli abiti a fiori senza il rischio di cadere nella banalità? Le idee non mancano. Basta giocare un po’ con la fantasia e guardarsi intorno. Lo street style è pieno di suggerimenti interessanti. Così come le passerelle più prestigiose della primavera estate 2026.Ecco quindi 4 idee outfit che si discostano dalla semplice accoppiata abito a fiori e sandali o décolletée.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Se in primavera i vestiti floreali non sono una novità, portati e abbinati così saranno tutt’altro che banali

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