Unghie floreali a primavera? Not so basic se poi sono jelly e 3D

Con l’arrivo della primavera, le unghie decorate con motivi floreali tornano di tendenza, ma questa volta con un tocco più innovativo. Le nail art si arricchiscono di texture e finiture diverse, come i finish jelly e le decorazioni 3D, che offrono un aspetto più audace e moderno rispetto alle versioni tradizionali. Questa evoluzione permette di sperimentare stili più originali e di adattare il classico tema floreale a look più alla moda.

Le unghie floreali in primavera non sono una novità (Miranda Priestly docet). Ma questa stagione cambia completamente il modo di interpretarle: più cool, abbiamo più texture e finish che trasformano il classico motivo in qualcosa di decisamente più attuale. Il risultato? Nail set che sembrano piccoli oggetti di design, tra effetti ottici, dettagli tridimensionali e superfici glossy quasi liquide. Unghie floreali primavera 2026: jelly, 3D e cat-eye riscrivono il classico (senza sembrare basic). La vera svolta non è il fiore in sé, ma come viene costruito. Petali in rilievo, micro perle, strass e applicazioni che creano movimento sulla superficie dell’unghia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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