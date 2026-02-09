Questa settimana le sfilate della stagione fredda hanno portato in passerella alcune idee outfit che si allontanano dal solito. Molti capi classici dell’armadio vengono rivisitati con un tocco originale, per evitare di indossarli sempre nello stesso modo. Quattro proposte innovative sono state al centro dell’attenzione, tutte pensate per rendere più interessante anche il look più semplice.

I problemi dei capi classici dell’armadio sono fondamentalmente due. Il primo è il fatto di indossarli molto spesso, ma quasi sempre in maniera convenzionale. Il secondo, di conseguenza, è di non prenderli mai in considerazione quando si tratta di sfoggiare outfit più insoliti e di tendenza. Chiedendosi per esempio come abbinare il maglione blu, molte di noi risponderebbero che gli accostamenti migliori sono con un pantalone elegante, magari color khaki, o con un bel paio di jeans. Al massimo si può osare con una gonna midi. Niente di più sbagliato. Anche un pezzo basico come il maglione blu, infatti, può essere parte integrante dei look più interessanti e chic. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - 4 idee outfit tutt’altro che banali suggerite dalle sfilate della stagione fredda

Nella fredda stagione, molte donne cercano outfit che siano caldi e alla moda.

