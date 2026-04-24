Se si è vissuti negli anni ’80 e ’90, l’annuncio del matrimonio di Aurora Ramazzotti susciterà una sensazione speciale. La giovane ha scelto di sorprendere gli invitati con un'idea che richiama ricordi di quegli anni, creando un momento di grande coinvolgimento. La notizia si diffonde attraverso vari canali e ha catturato l’attenzione di chi ha vissuto quegli anni, desideroso di scoprire i dettagli dell’evento.

Aurora Ramazzotti ha deciso di sorprendere gli invitati al suo matrimonio con una scelta originale e carica di nostalgia. In attesa del fatidico sì con Goffredo Cerza, previsto per il 4 luglio 2026, l’influencer ha svelato sui social l’invito alle nozze: non una classica partecipazione, ma un vero e proprio giornaletto che richiama la celebre rivista Cioè, simbolo indiscusso degli adolescenti tra gli anni ’80, ’90 e 2000. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) La copertina dell’invito ricorda quella dell’iconica rivista, con il logo originale sostituito dalla parola Sarà.....🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Se eri adolescente negli anni ’80 e ’90, questo invito al matrimonio di Aurora Ramazzotti ti farà emozionare

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