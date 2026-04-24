Scusa se non abbiamo capito che avevi bisogno di aiuto | il ricordo del sindaco amico

Un sindaco ha raccontato di aver incontrato il comandante della polizia locale all’inizio della giornata, visibilmente sconvolto. Durante il breve scambio, il comandante ha comunicato in modo diretto che un brigadiere capo si era tolto la vita. La notizia ha colpito profondamente il primo cittadino, che ha espresso rispetto per la tragedia senza usare mezzi termini. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti e le forze dell’ordine.

"La giornata oggi è iniziata nel peggior modo possibile, incrociando il comandante della polizia locale, con il volto sbigottito, quasi mi urla in faccia che è morto il brigadiere capo! Si è ucciso! Non uso mezzi termini o parafrasi per un gesto che mi sconvolge ma che rispetto nel profondo del.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Se fossi amico del sindaco…

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