Molti residenti si trovano in difficoltà nel mantenere una sistemazione stabile. Alcuni hanno dovuto lasciare le case popolari perché sono state richieste dal proprietario, mentre altri non riescono a trovare affitti accessibili a causa di stipendi insufficienti. La mancanza di soluzioni abitative adeguate si traduce in un aumento delle persone senza una stabile sistemazione. La situazione evidenzia le criticità del mercato dell’affitto e la scarsità di alloggi sociali disponibili.

Qualcuno ha dovuto lasciare la casa perché serviva al proprietario, altri non hanno la possibilità di affittarne una a causa degli stipendi troppo bassi. Tutti hanno bisogno di un tetto sulla testa e non riescono a ottenere un alloggio popolare, ma neppure risposte dai servizi sociali. Ieri pomeriggio diverse famiglie seguite dall’ Assemblea per il diritto alla casa si sono radunate davanti al palazzo di corso Garibaldi 69 in cui si trovano gli uffici delle politiche sociali e hanno provato a farsi ascoltare. "Vivo a Pavia dal 1996 - ha detto un uomo - ho fatto la domanda per un alloggio popolare, ma mi arrangio a casa di amici. Ho due bambini che non hanno la residenza, il libretto sanitario e io non posso neppure percepire l’assegno unico".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La casa popolare è un miraggio: "Abbiamo bisogno di un aiuto"

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