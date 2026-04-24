Scuole sicure | la Spezia investe 16 milioni per il piano antisismico

La Provincia della Spezia ha annunciato un investimento di 16 milioni di euro destinato alla sicurezza delle scuole superiori della zona. I fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) serviranno a finanziare interventi di adeguamento antisismico e miglioramenti degli impianti negli istituti scolastici. L’obiettivo è rendere le strutture più sicure per studenti e insegnanti attraverso lavori di manutenzione e rafforzamento delle strutture.

? Cosa sapere La Provincia della Spezia stanzia 16 milioni di euro per la sicurezza scolastica.. I fondi Pnrr finanziano interventi antisismici e impiantistici in tutti gli istituti superiori.. La Provincia della Spezia ha stanziato oltre 16 milioni di euro per la messa in sicurezza strutturale e antisismica degli edifici scolastici, rispondendo alle preoccupazioni nate dopo il distacco di un controsoffitto al Capellini-Sauro e l’allagamento parziale registrato al Parentucelli-Arzelà di Sarzana. Il piano d’azione, che si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione verso la tenuta degli istituti superiori del territorio, punta a trasformare radicalmente la rete degli edifici sotto la gestione provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole sicure: la Spezia investe 16 milioni per il piano antisismico Notizie correlate Scuole sicure: la Provincia di Catanzaro investe 21 milioniLa Provincia di Catanzaro ha dato il via libera al Piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, un documento programmatico che assegna... Scuole sicure a Piacenza: nuovo piano e kit d’emergenza contro il sismaA Piacenza è stato siglato in Municipio il nuovo protocollo operativo che aggiorna le linee guida per la gestione delle emergenze sismiche... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pd: Le scuole spezzine tra crolli e allagamenti. Che cosa aspetta la Provincia a intervenire?; Gestione dei razzi nautici: La Spezia fa scuola con un'alleanza per la sicurezza dei pirotecnici scaduti; Violenza giovanile e prevenzione: Italia Viva rilancia il tema della sicurezza sociale; Crolla controsoffitto al Nautico della Spezia, lezioni sospese per sicurezza. Da Latina a La Spezia: i capri espiatori non renderanno la scuola più sicuraDopo il suicidio del quindicenne Paolo Mendico a Latina e l’accoltellamento in una scuola di La Spezia, arrivano ispezioni, sospensioni cautelari e accuse nei confronti di insegnanti e dirigenti. La ... vita.it Scuole più sicure, ma cosa fare? I presidi: «Ben venga il metal detector all'ingresso». «No ai prof poliziotti, parliamo agli studenti»Dopo il grave episodio avvenuto a La Spezia, dove uno studente ha ucciso un compagno di scuola con una coltellata, ci si chiede come prevenire questo tipo di episodi all’interno degli edifici ... corriereadriatico.it “Festival della legalità" a Corviale: con "Scuole Sicure" e #sceglilastradagiusta #poliziadistato e calciosociale accanto ai giovani, tra educazione civica ed "esempi" di merito. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https:// - facebook.com facebook