Scuole sicure | la Spezia investe 16 milioni per il piano antisismico

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia della Spezia ha annunciato un investimento di 16 milioni di euro destinato alla sicurezza delle scuole superiori della zona. I fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) serviranno a finanziare interventi di adeguamento antisismico e miglioramenti degli impianti negli istituti scolastici. L’obiettivo è rendere le strutture più sicure per studenti e insegnanti attraverso lavori di manutenzione e rafforzamento delle strutture.

? Cosa sapere La Provincia della Spezia stanzia 16 milioni di euro per la sicurezza scolastica.. I fondi Pnrr finanziano interventi antisismici e impiantistici in tutti gli istituti superiori.. La Provincia della Spezia ha stanziato oltre 16 milioni di euro per la messa in sicurezza strutturale e antisismica degli edifici scolastici, rispondendo alle preoccupazioni nate dopo il distacco di un controsoffitto al Capellini-Sauro e l’allagamento parziale registrato al Parentucelli-Arzelà di Sarzana. Il piano d’azione, che si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione verso la tenuta degli istituti superiori del territorio, punta a trasformare radicalmente la rete degli edifici sotto la gestione provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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