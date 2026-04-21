A Piacenza, nel Municipio, è stato firmato un nuovo protocollo operativo che aggiorna le procedure per la gestione delle emergenze sismiche nelle scuole del territorio. Come parte di questa iniziativa, sono stati distribuiti kit di emergenza destinati alle strutture scolastiche. L’obiettivo è garantire una risposta più efficace in caso di terremoto. La misura coinvolge tutte le scuole della città, che dovranno adeguarsi alle nuove linee guida.

A Piacenza è stato siglato in Municipio il nuovo protocollo operativo che aggiorna le linee guida per la gestione delle emergenze sismiche all’interno delle scuole del territorio. L’accordo, sottoscritto dalla sindaca Tarasconi, dalla presidente della Provincia Patelli e dal direttore dell’Ufficio Scolastico Territoriale Grossi, nasce per fornire uno strumento pratico e condiviso agli istituti scolastici per affrontare la fase critica di un evento tellurico. Dalle lezioni del 2012 alla nuova strategia operativa. La necessità di questo aggiornamento affonda le radici nella memoria storica recente del territorio emiliano-romagnolo, segnato dai movimenti sismici del maggio 2012.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole sicure a Piacenza: nuovo piano e kit d’emergenza contro il sisma

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