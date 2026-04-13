Scuole sicure | la Provincia di Catanzaro investe 21 milioni

La Provincia di Catanzaro ha approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2026-2028, destinando 21 milioni di euro alle infrastrutture scolastiche provinciali. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale, che definisce le risorse assegnate e le attività previste per il miglioramento delle strutture scolastiche. La misura riguarda interventi di manutenzione e sicurezza nelle scuole della provincia.

La Provincia di Catanzaro ha dato il via libera al Piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, un documento programmatico che assegna risorse cruciali alla gestione delle infrastrutture scolastiche provinciali. La misura, sottoscritta dal presidente Mormile, delinea una strategia che punta a coniugare massicci investimenti nell’edilizia con la necessità di fronteggiare l’impennata dei costi energetici per il mantenimento degli edifici. Il nuovo schema operativo, che si innesta sulle linee guida già stabilite nel bilancio di previsione e nel Documento unico di programmazione approvati a fine marzo, serve a trasformare le direttive politiche in azioni concrete affidate ai dirigenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole sicure: la Provincia di Catanzaro investe 21 milioni Scuole più sicure in provincia di Arezzo: riunito in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza PubblicaO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! In Prefettura confronto tra... Scuole più moderne e sicure: 15 milioni per la sicurezza e progetti già in cantierePiano ambizioso della Provincia di Brindisi per l'edilizia scolastica: 14,5 milioni dal Pnrr già in esecuzione, candidati progetti per ulteriori 74,5...