Scuole Materne di Gallarate | crisi al vertice e calo degli iscritti

A Gallarate, le scuole materne affrontano una fase di crisi con un calo delle iscrizioni e un cambio ai vertici. Marco Castoldi si dimette dalla presidenza della Fondazione delle scuole materne, mentre il numero di bambini iscritti passa da 340 a 240, in seguito all'aumento delle rette. La situazione mette in discussione la continuità delle attività scolastiche e solleva interrogativi sulle scelte di gestione.

? Cosa sapere Marco Castoldi lascia la presidenza della Fondazione Scuole Materne di Gallarate.. Le iscrizioni scendono da 340 a 240 unità dopo l'aumento delle rette.. Marco Castoldi lascia la presidenza della Fondazione Scuole Materne di Gallarate per motivi legati al suo percorso professionale, lasciando l’ente in una fase di profonda trasformazione. La decisione del presidente, alla guida del consiglio d’amministrazione dal tardo 2026, riduce il gruppo dirigente a soli quattro componenti, dopo le precedenti dimissioni di Alessandro Frisoli e Maria Scillieri. Un organismo fragile tra calo degli iscritti e riorganizzazione interna. Il vuoto lasciato da Castoldi si inserisce in un momento di forte pressione per l’ente morale, che riceve risorse principalmente dal Comune e gestisce la governance tramite nomine politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

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