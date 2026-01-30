Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, respinge le accuse sulla gestione delle classi della Fondazione Scuole Materne. Dice che non ha mai chiesto di creare classi con soli studenti disabili e promette di tutelarsi con azioni legali. La polemica continua a tenere alta l’attenzione sulla vicenda.

Gallarate (Varese), 30 gennaio 2026 – Respinge le accuse parlando di notizie false e annunciando azioni legali, il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani. Una vicenda che nasce all’interno del delicato confronto sulla gestione delle scuole materne consorziate, nella quale al sindaco verrebbe attribuita la proposta di riunire tutti i bambini con disabilità in un’unica sezione. Cassani però smentisce e parla di una ricostruzione distorta, se non addirittura calunniatoria. Lo fa con una lunga replica pubblicata sui social, accompagnata dall’immagine della notizia bollata come fake news, e con parole durissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso Fondazione Scuole Materne a Gallarate, l’ira del sindaco Cassani: “Non ho mai chiesto classi con soli studenti disabili”

