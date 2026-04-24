Scuole Ferrazzi-Cova di Olcella Inaugurato il nuovo refettorio Un progetto da 760mila euro

Le scuole Ferrazzi-Cova di Olcella hanno inaugurato un nuovo refettorio, realizzato con un investimento di 760 mila euro. La struttura si trova presso la frazione di Olcella di Busto Garolfo. La cerimonia di apertura ha segnato il completamento di un progetto di ristrutturazione e ampliamento. La nuova struttura è destinata a migliorare le aree dedicate alla mensa degli studenti.

Le scuole Ferrazzi-Cova attive presso frazione di Olcella di Busto Garolfo avranno finalmente un nuovo refettorio. Ieri l’altro il taglio ufficiale del nastro con il sindaco Giovanni Rigiroli e la dirigente scolastica Maria Assunta Lattuca. Il progetto iniziale datato 2022 ha richiesto fondi per 760mila euro di cui 550 mila euro ottenuti grazie al Pnrr e 210mila a carico del Comune di Busto Garolfo che ha operato con risorse proprie. Dopo una battuta d’arresto di qualche anno per impedimenti burocratici, finalmente la struttura è stata inaugurata con una grande festa che ha coinvolto studenti e genitori. Per il primo cittadino bustese un...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuole Ferrazzi-Cova di Olcella. Inaugurato il nuovo refettorio. Un progetto da 760mila euro Notizie correlate Due borghi da valorizzare. Arrivano 760mila eurodi Sonia Fardelli Importanti finanziamenti in arrivo dalla Regione Toscana per due Comuni del per la rigenerazione urbana. Leggi anche: Una frana ha travolto un progetto del Pnrr da 3 milioni di euro inaugurato appena due anni fa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Taglio del nastro per il nuovo refettorio e il nuovo cortile della scuola Ferrazzi Cova di Olcella; Scuole Ferrazzi-Cova di Olcella. Inaugurato il nuovo refettorio. Un progetto da 760mila euro; Olcella: inaugurati refettorio e la nuova porzione del giardino della Ferrazzi-Cova. Scuole Ferrazzi-Cova di Olcella. Inaugurato il nuovo refettorio. Un progetto da 760mila euroBusto Garolfo, festa con il sindaco Rigiroli e la dirigente Lattuca. Taglio del nastro anche per la nuova porzione del giardino. ilgiorno.it Taglio del nastro per il nuovo refettorio e il nuovo cortile della scuola Ferrazzi Cova di OlcellaPer il nuovo refettorio, costato complessivamente 760mila euro, il Comune di Busto Garolfo ha ricevuto un contributo da 550mila euro dal PNRR ... legnanonews.com Taglio del nastro per il nuovo refettorio e la nuova porzione di giardino della scuola Ferrazzi Cova di Olcella, inaugurati martedì 21 aprile insieme ad alunni e famiglie - facebook.com facebook