Due borghi da valorizzare Arrivano 760mila euro

La Regione Toscana ha annunciato un investimento di 760mila euro per due borghi della zona. I fondi serviranno a rinnovare e valorizzare i piccoli centri, dando impulso alla loro riqualificazione urbana. L’obiettivo è migliorare gli spazi pubblici e rendere più vivibili i paesi per residenti e visitatori. Da parte delle amministrazioni comunali, c’è già entusiasmo e progetti pronti a partire.

di Sonia Fardelli Importanti finanziamenti in arrivo dalla Regione Toscana per due Comuni del per la rigenerazione urbana. In tutto uno stanziamento di 760mila euro nella vallata. A beneficiarne saranno Poppi per lavori di creazione di aree sportive e di opere che serviranno all'inclusione sociale. Un'operazione del valore complessivo di 350 mila euro, di cui la Regione coprirà 280 mila euro. Un altro importante finanziamento è stato assegnato al Comune di Ortignano Raggiolo per un progetto di rigenerazione urbana del borgo di Raggiolo con la messa a norma dell'impianto di adduzione dell'acquedotto pubblico e di raccolta delle acque reflue e meteoriche di tutto l'abitato.

