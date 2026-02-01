Una frana ha travolto un progetto del Pnrr da 3 milioni di euro inaugurato appena due anni fa

Una frana ha travolto la nuova circonvallazione di Ulassai, in Ogliastra, appena due anni dopo l’inaugurazione. Il progetto, del valore di 3 milioni di euro, era nato per collegare le due estremità del paese e evitare il centro, ma ora si trova in condizioni critiche. I lavori sono stati interrotti e si valutano i danni, mentre i residenti si chiedono quanto tempo ci vorrà prima di poter riprendere le attività.

Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” I muraglioni in cemento armato e le strutture in terre armate che sostenevano la carreggiata della strada provinciale 11 in Ogliastra, hanno iniziato a cedere lo scorso 20 gennaio La nuova circonvallazione di Ulassai (Ogliastra) doveva collegare le due estremità del paese evitando il passaggio nel centro. Pochi mesi dopo i lavori, però, il 20 gennaio 2026 i muraglioni in cemento armato e le strutture in terre armate che sostenevano la carreggiata hanno iniziato a cedere sotto la spinta del versante. L’intervento, finanziato con oltre 3,2 milioni di euro di fondi Pnrr, puntava a migliorare la viabilità della strada provinciale 11 e a realizzare una pista ciclabile sul lato valle, prevedendo anche sbancamenti sui versanti, opere di sostegno e un sistema di drenaggio.🔗 Leggi su Today.it

