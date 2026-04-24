Scuola in crisi | crollano le iscrizioni l’Abruzzo perde migliaia di studenti

Le iscrizioni nelle scuole abruzzesi sono in calo, con una diminuzione di migliaia di studenti prevista per il prossimo anno scolastico. I dati mostrano un calo demografico che interessa tutte le fasce di istruzione e aumenta la possibilità di tagli e ridimensionamenti delle strutture scolastiche. La situazione, segnalata come critica, riguarda l’intero sistema educativo regionale.

Pescara - Dati allarmanti per il prossimo anno scolastico: il calo demografico incide su tutti i livelli di istruzione, mentre cresce il rischio di tagli e ridimensionamenti Nuovo segnale di difficoltà per il sistema scolastico abruzzese. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio Scolastico Regionale, per l’anno 20262027 si registra una perdita di circa 3.800 iscritti, confermando una tendenza ormai strutturale legata alla crisi demografica e sociale del territorio. A evidenziare la portata del fenomeno è la segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise, Elisabetta Merico, che parla di una dinamica non più episodica ma destinata a incidere profondamente sul futuro della regione.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scuola in crisi: crollano le iscrizioni, l’Abruzzo perde migliaia di studenti Notizie correlate Leggi anche: Allarme Cisl Scuola: in Abruzzo 3.800 iscrizioni in meno in un anno, il Pescarese perde 1.300 alunni Iscrizioni scolastiche 2026/2027 in Abruzzo: persi 3.800 studenti. L’allarme del sindacato sulle conseguenze territorialiL'Ufficio Scolastico Regionale d'Abruzzo ha diffuso i dati aggiornati sulle iscrizioni in Abruzzo per l'anno 20262027, mostrando una flessione di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crollo di iscritti nelle scuole abruzzesi: 3.800 studenti in meno l'anno prossimo, Chieti la provincia con il calo più pesante; Scuola Abruzzo, l’emorragia non si ferma: persi 3.800 studenti in un anno; Crollo delle iscrizioni a scuola in Abruzzo: 3800 alunni in meno in un anno. Chieti è la provincia che perde di più; Crisi energetica, i prezzi schizzano e crollano i consumi di carburante in Trentino: benzina e gasolio a -20%. Scuola in crisi: crollano le iscrizioni, l’Abruzzo perde migliaia di studentiCronaca Pescara - 24/04/2026 15:52 - Dati allarmanti per il prossimo anno scolastico: il calo demografico incide su tutti i livelli di istruzione, mentre cresce il rischio di tagli ... abruzzo24ore.tv Scuola in abruzzo, Giovani Democratici, crollano gli iscritti e cresce l’allarme futuroPescara. Scuola abruzzese in difficoltà tra calo demografico e ritardi nelle politiche regionali. I Giovani Democratici denunciano una perdita costante ... abruzzolive.it Oggi la Biblioteca comunale di Cantello si è trasformata in una scena del mistero per i bambini e le bambine della classe 5^B della Scuola primaria. Tra indizi da scoprire, prove da superare e sospetti da interrogare, i piccoli investigatori hanno partecipato a u facebook Uccise con la ricina: il pasto fatale, il mistero della scuola e i sospetti, ecco cosa sappiamo x.com