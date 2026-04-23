Allarme Cisl Scuola | in Abruzzo 3.800 iscrizioni in meno in un anno il Pescarese perde 1.300 alunni
Secondo i dati della Cisl Scuola, in Abruzzo si sono registrate 3.800 iscrizioni in meno nelle scuole per l’anno scolastico 2026-2027 rispetto all’anno precedente. Nella provincia di Pescara si sono persi circa 1.300 studenti. La diminuzione riguarda tutte le fasce di età e riguarda sia le scuole dell’infanzia che le superiori. La riduzione si concentra in particolare nelle aree urbane e nelle località più piccole della regione.
Sono 3.800 gli iscritti in meno nelle scuole abruzzesi per l’anno scolastico 2026-2027 rispetto a quello precedente: di questi 1.300 riguardano la provincia di Pescara che è seconda in termini di flessione piazzandosi dietro Chieti (meno 1.400). Segue Teramo che ha perso 840 studenti con L’Aquila.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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