È stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione alla Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti, con Annalisa Conti come presidente. Tra i consiglieri entrati nel CdA ci sono nuovi membri che intendono rafforzare l'offerta formativa nel settore alberghiero nelle aree collinari astigiane. La nomina mira a migliorare le attività e i programmi dedicati alla formazione professionale degli studenti.

? Cosa sapere Annalisa Conti guida il nuovo CdA della Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti.. L'ingresso di nuovi consiglieri punta a potenziare la formazione professionale nelle Colline Astigiane.. Annalisa Conti guida per altri tre anni la Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti, con un nuovo Consiglio di Amministrazione che vede l’ingresso di Pietro Origlia e Giovanni Denicolai per dare slancio alla formazione professionale nelle Colline Astigiane. La notizia arriva dopo le recenti decisioni che hanno confermato la gestione dell’istituto, una realtà che dal 1972 rappresenta un pilastro fondamentale per il territorio. La conferma di Annalisa Conti, che ha iniziato il suo primo incarico nel dicembre 2019, garantisce continuità a un progetto che punta sul consolidamento e sulla crescita costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola Alberghiera: nuovo CdA per rilanciare la formazione nel territorio

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