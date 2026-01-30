Per attrarre talenti e rilanciare il territorio | anche Brindisi nel progetto Energie

È riservato a nove talenti internazionali per la rigenerazione urbana sostenibile, il capoluogo adriatico è capofila, davanti a Matera e una città greca. Nuova vita per Molo Catene BRINDISI - Il capoluogo adriatico nel progetto europeo “Energie”, per la rigenerazione di Molo Catene. È riservato a nove talenti internazionali per la rigenerazione urbana sostenibile, nove professionisti under 35, il bando per la selezione pubblicato dall'Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione della Puglia (Arti) nell'ambito del progetto europeo “Energie”, finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027, di cui l'agenzia è capofila con tre siti pilota a Brindisi, Matera e Aigialeia, nella Grecia occidentale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Brindisi Energie

Il progetto per rilanciare Umbria Fiere mira a rafforzare il ruolo del quartiere fieristico di Bastia Umbra come punto di riferimento per lo sviluppo economico della regione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Brindisi Energie

Argomenti discussi: Poste, la presidente Rovere: Polis uno straordinario progetto per attrarre talenti dall’estero; Confindustria Ancona: il benessere come leva strategica per attrarre talenti e rafforzare la produttività; Conciliare per crescere. Buone prassi per attrarre e motivare i lavoratori; Piccola Industria Ancona, 'benessere in azienda per attrarre talenti e produttività'.

Attrazione e valorizzazione dei talenti, la strategia della Puglia da #mareasinistra al progetto pilota dell'UeDal documento approvato nel 2023 al coinvolgimento nel programma Harnessing Talent della Commissione europea: come la Puglia sta utilizzando il supporto di Bruxelles per trasformare il territorio in u ... baritoday.it

Assumere la Gen Z: Cosa Cercano i Giovani Talenti e Come Attrarli in AziendaDimenticate i vecchi benefit aziendali: la Generazione Z sta riscrivendo le regole del recruiting. Flessibilità radicale, salute mentale, inclusività e tecnologia fluida sono i nuovi standard. In ques ... biancolavoro.it

BRINDISI: UN PORTO SENZA VISIONE MENTRE NEL MEDIO ADRIATICO SI INVESTE NEL FUTURO. Nei porti del Medio Adriatico si stanno progettando e realizzando complessi cantieristici nautici destinati alla costruzione, riparazione e allestimento di gran - facebook.com facebook