Screening vaccini e controlli | oltre 700 prestazioni tra l' open day di Carini e l' Ingrassia

In due giornate, l’open day della prevenzione organizzato dall’Asp di Palermo ha offerto oltre 700 prestazioni tra screening, vaccinazioni e controlli. L’evento si è svolto a Carini il 21 aprile e all’ospedale Ingrassia il 23 aprile, coinvolgendo un’ampia partecipazione. Le due tappe hanno visto un’ampia affluenza di cittadini che hanno usufruito dei servizi sanitari disponibili durante le giornate.

Oltre settecento prestazioni in appena due giornate. Settimana intensa per il programma degli open day itineranti della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo, che tra la tappa di martedì 21 aprile a Carini e quella di ieri, giovedì 23 aprile all’ospedale Ingrassia, ha fatto registrare numeri.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Prevenzione al femminile con l'Asp: in pochi giorni oltre 400 prestazioni tra vaccini, screening ed esamiRegistrata una grande partecipazione all’iniziativa culminerà domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna. Open day della prevenzione, 457 prestazioni a piazza Danisinni per gli screening dell'AspLa prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo ha incontrato la comunità del quartiere Danisinni, che ha risposto con 457 prestazioni complessive in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Salute della donna, i 5 consigli da seguire a ogni età; Dalla prevenzione agli stili di vita, i consigli dell’ostetrica per proteggere la salute delle donne; Sindrome di Lynch: verso un vaccino preventivo contro il tumore?; Salute della donna, all'Ingrassia l'(H) open week con screening gratuiti per la prevenzione oncologica. Giornata della salute della donna, le 5 mosse chiave per la prevenzione a ogni etàCome terzo step, l'educazione sessuale fin dall'adolescenza: Sin dai primi rapporti è importante proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili. Per questo Sigo promuove campagne di ... adnkronos.com Salute femminile 2026: screening e flora batterica alleateIn questo articolo scoprirai come la salute femminile 2026 si basi sempre più sull’integrazione tra screening e flora batterica alleate. Approfondiremo il ruolo del microbiota, ... Leggi tutto ... msn.com La prevenzione salva la vita. Gli screening gratuiti sono un’opportunità semplice, sicura e accessibile per proteggere la tua salute. Se rientri nella fascia d’età prevista, aderisci allo screening o riprogramma il tuo appuntamento in autonomia. Un piccol facebook Protocollo tra Confindustria Catania e Asp: prevenzione sanitaria e screening oncologici nelle imprese x.com