Scoperta shock in casa | donna trovata senza vita era morta da un mese

Tutto è cominciato a causa della segnalazione di una perdita d'acqua. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno seguito la scia di un odore insolito fino a fare il drammatico ritrovamento Ha tutti i contorni di un dramma della solitudine, terminato con un decesso e – soprattutto – con la scoperta dello stesso circa un mese dopo, quello che ha per protagonista una donna di 64 anni, il cui corpo è stato trovato nelle scorse ore. Siamo nel vicino Veneto, più precisamente a Pordenone, con la vicenda che si è concentrata in un’abitazione di via San Giuliano. Tutto è cominciato con la segnalazione di una perdita d’acqua nella banca presente sotto il condominio.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Trovata morta in casa: era deceduta da tempo, indagini dopo la terribile scopertaUna donna di 76 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Borgo a Buggiano, dopo che vicini hanno segnalato un forte cattivo odore.

