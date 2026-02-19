Scoperta shock in casa | donna trovata senza vita era morta da un mese
Una donna di 64 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, dove era morta circa un mese fa. La scoperta è avvenuta quando i vicini hanno allertato le forze dell’ordine, preoccupati per il cattivo odore che proveniva dall’appartamento. La donna viveva da sola e si sospetta che la sua morte sia legata a una lunga solitudine. I medici stanno ancora indagando sulle cause, mentre le autorità stanno verificando i movimenti recenti della vittima. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli anziani isolati.
Tutto è cominciato a causa della segnalazione di una perdita d'acqua. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno seguito la scia di un odore insolito fino a fare il drammatico ritrovamento Ha tutti i contorni di un dramma della solitudine, terminato con un decesso e – soprattutto – con la scoperta dello stesso circa un mese dopo, quello che ha per protagonista una donna di 64 anni, il cui corpo è stato trovato nelle scorse ore. Siamo nel vicino Veneto, più precisamente a Pordenone, con la vicenda che si è concentrata in un’abitazione di via San Giuliano. Tutto è cominciato con la segnalazione di una perdita d’acqua nella banca presente sotto il condominio.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Donna trovata senza vita in casa: era morta da un meseUna donna di 64 anni è stata trovata senza vita nella sua casa di via San Giuliano a Pordenone, dove era deceduta circa un mese fa.
