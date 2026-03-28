Mantova | rotatoria esplosa microcar ribaltata e due feriti

Questa mattina a Mantova, all’incrocio di Porta Mulina, si è verificato un incidente tra due veicoli. Una microcar si è ribaltata e ci sono due persone rimaste ferite, mentre un’altra è rimasta illesa. La rotatoria è stata teatro dello scontro e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

Un scontro mattutino alla rotatoria di Porta Mulina a Mantova ha coinvolto due veicoli, lasciando due persone ferite e una illesa. L’incidente è avvenuto oggi alle 9:20 tra una Honda Jazz guidata da una donna di 75 anni e una microcar che si è ribaltata nell’aiuola. I soccorsi sono stati attivati prontamente grazie all’intervento di un militare di passaggio. La dinamica vede la conducente della Honda, residente a Porto Mantovano, immettersi nella rotatoria provenendo da viale Pitentino. La microcar, già impegnata nel giro con l’obiettivo di svoltare in viale Mincio, ha subito l’impatto e ha finito fuori strada. Due occupanti del veicolo più piccolo sono stati trasportati al Carlo Poma per valutazioni mediche, mentre la donna alla guida della Jazz non ha riportato lesioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova: rotatoria esplosa, microcar ribaltata e due feriti Articoli correlati Terribile incidente, scontro fra auto e microcar: morto un 17enne e altri due feriti a RomaIncidente mortale nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma , sulla carreggiata in direzione Ostia. Microcar si scontra con un'auto a Roma su via Cristoforo Colombo, 17enne morto e due feriti nello schiantoIncidente mortale sulla Cristoforo Colombo a Roma: scontro tra una microcar e una Toyota verso Ostia.