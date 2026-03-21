Una valanga ha colpito un gruppo di venticinque scialpinisti in Val Ridanna, in Alto Adige, provocando due morti e cinque feriti. Tra i feriti, tre sono in condizioni gravi e due leggermente feriti. L’incidente si è verificato durante un'escursione in montagna, coinvolgendo un gruppo di appassionati che stava percorrendo una zona nota per le attività invernali.

E’ di due morti e cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni e due lievi, il bilancio definitivo della valanga che ha travolto un gruppo di venticinque scialpinisti in Val Ridanna, in Alto Adige. L’allarme per il distacco, a quota 2400 metri circa, era arrivato intorno a mezzogiorno. Coinvolti 25 alpinisti. La slavina si è staccata alle ore 11:40 a 2.445 metri di quota e ha coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio. La maggior parte fortunatamente è stata però solo sfiorata dalle masse nevose. Sul posto sono giunti con gli elicotteri gli uomini del soccorso alpino Cnsas, Alpenvereine Guardia di finanza, con delle unità cinofile, come anche i vigili del fuoco della zona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tragedia in Alto-Adige, una valanga travolge un gruppo di alpinisti: due morti e cinque feriti

Articoli correlati

Valanga in Alto Adige, tragedia in Val Ridanna: dieci travolti, due morti e cinque feritiUna valanga ha investito un gruppo di scialpinisti in Val Ridanna, in Alto Adige, coinvolgendo almeno dieci persone e facendo scattare una complessa...

Valanga improvvisa travolge gruppo di sciatori a Solda: almeno due morti in Alto AdigeLa valanga nel primissimo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio, nei pressi delle piste del Madriccio, nella zona sciistica di Solda, in Alta Val...

Tutti gli aggiornamenti su Tragedia in Alto Adige una valanga...

Temi più discussi: Valanga sul Presena, morto il giovane sciatore che era stato travolto; I quotidiani in edicola oggi, mercoledì 18 marzo; Valanga in val Ridanna, 10 anni fa la tragedia di Monte Nevoso; Un devastante incendio distrusse tutto nel 2020: ora l'azienda è rinata puntando tutto sulla sostenibilità.

Tragedia in Alto Adige: due scialpinisti morti sotto una valanga in Val RidannaDue scialpinisti sono stati estratti senza vita dopo essere stati travolti dalla valanga staccatasi sulla ‘Hohe Ferse’ (Tallone Grande) nella zona di Ridanna in Alto Adige. Lo hanno riferito all’AGI i ... affaritaliani.it

Valanga in Alto Adige, due morti e cinque feriti di cui tre gravi in Val RidannaÈ di due morti, tre feriti gravi e due lievi il bilancio definitivo della valanga staccatasi sulla Hohe Ferse (Tallone Grande) nella zona di Ridanna in Alto Adige. Lo comunica la Centrale di emergen ... tg24.sky.it

ULTIM’ORA Valanga sul Tallone Grande, a Racines (Alto Adige). Coinvolti almeno 10 scialpinisti facebook

Due scialpinisti sono morti a causa di una valanga in Alto Adige, e altri tre sono gravemente feriti x.com