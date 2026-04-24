Netflix ha avviato le riprese di una nuova serie live-action basata su Scooby-Doo, intitolata Scooby-Doo: Origins, ad Atlanta. Il progetto, curato dai produttori Appelbaum e Rosenberg, mira a portare il classico cartone animato in una versione moderna. La produzione coinvolge diverse figure del settore e si concentra sulla creazione di una narrazione aggiornata, mantenendo i personaggi e gli elementi tipici del franchise Hanna-Barbera.

? Cosa sapere Netflix avvia le riprese della serie live-action Scooby-Doo: Origins ad Atlanta.. Il progetto di Appelbaum e Rosenberg punta a modernizzare il franchise Hanna-Barbera.. Le riprese della nuova produzione live-action ispirata al classico Hanna-Barbera sono ufficialmente partite ad Atlanta, con Netflix che ha rilasciato il primo poster e confermato il titolo dell’opera: Scooby-Doo: Origins. Il progetto segna un ritorno cinematografico alle origini del celebre gruppo di investigatori, nato originariamente nel 1969 grazie alla creazione di Joe Ruby e Ken Spears. La narrazione si concentrerà su una versione moderna dei protagonisti, focalizzandosi su un’estate conclusiva trascorsa in un campeggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scooby-Doo torna in live-action: mistero e nuovi segreti ad Atlanta

La Serie SCOOBY-DOO live action: ¿GENIAL o un ERROR de NETFLIX

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