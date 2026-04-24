Netflix ha annunciato il titolo ufficiale di un nuovo progetto live-action ispirato ai personaggi di Scooby-Doo, accompagnando l’annuncio con la pubblicazione della prima immagine promozionale. La foto mostra i protagonisti della serie, ripresi in costume, mentre il nome del progetto viene divulgato attraverso i canali ufficiali della piattaforma di streaming. Nessun dettaglio sulla data di uscita o sul cast è stato ancora comunicato.

Netflix ha svelato il titolo ufficiale del progetto ispirato agli amati personaggi creati da Hanna-Barbera e condiviso il primo poster. Netflix ha condiviso il primo poster ufficiale della serie live-action ispirata ai personaggi di Hanna-Barbera rivelandone inoltre il titolo: Scooby-Doo: Origins. Le riprese sono ufficialmente iniziate nella città di Atlanta e gli episodi riporteranno sugli schermi le indagini del simpatico gruppo di amici, alle prese con casi di ogni tipo, anche sovrannaturali. Cosa racconterà la serie live-action Le puntate di Scooby-Doo: Origins offrirà un approccio moderno alla storia dei teenager e del loro cane. Il racconto prenderà il via durante l'ultima estate che trascorreranno in campeggio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scooby-Doo: i protagonisti della serie live-action ritratti nella prima foto ufficiale

SCOOBY DOO DA NETFLIX! LIVE-ACTION REVELA ATRIZ DE DAPHNE BLAKE!

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