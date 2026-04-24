Incidente sull' autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese | scontro tra auto e tir un ferito in ospedale e lunghe code

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, si è verificato un incidente sull'autostrada Torino-Milano, in direzione di Milano, vicino allo svincolo di Settimo Torinese. L’incidente ha coinvolto un veicolo e un tir, provocando il ferimento di una persona che è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono stati registrati rallentamenti e lunghe code nel tratto interessato.

Un incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, sull'autostrada Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo, all'altezza dello svincolo di Settimo Torinese. Nello scontro sono rimasti coinvolti un tir e un'auto Citroën C1.Un ferito è stato.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente sull'autostrada Torino-Caselle a Borgaro Torinese: coinvolte tre auto, lunghe codeUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026, sul raccordo autostradale Torino-Caselle, in direzione del capoluogo, poco... Incidente sull'autostrada Torino-Pinerolo a Piscina: scontro fra due auto, lunghe codeUn incidente ha provocato forti disagi nella prima mattinata di oggi, lunedì 16 marzo 2026, sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo, in direzione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente sull'autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese: scontro tra auto e tir, un ferito in ospedale e lunghe code; Incidente dopo la Barriera Milano Est dell’A4, segnalate code; Mistero sull’A21: scende dall’auto in autostrada, muore travolto da un camion; Ismael portava un'energia travolgente, ci ha insegnato che la vita va vissuta col sorriso: l'ultimo saluto al bimbo di 8 anni morto sulla Torino-Piacenza. Incidente sull'autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese: scontro tra auto e tir, un ferito in ospedale e lunghe codeUn incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, sull'autostrada Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo, all'altezza dello svincolo di Settimo T ... torinotoday.it Incidente mortale, autostrada bloccata, coda infinita tra Cormano e Sesto sulla Milano-VeneziaIncidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno delle partenze. Doveva essere l'inizio di un ... ilnotiziario.net L’autorità scrive al governo: si vada a gara senza proroghe o ci si prepari a sanzioni. Finiscono nel mirino la Brescia-Verona-Vicenza-Padova e la tratta Torino-Milano (Astm), in scadenza alla fine dell’anno - facebook.com facebook Lewandowski arriverebbe a Milano o Torino a 38 anni, i suoi minuti giocati sono ovviamente in calo costante da varie stagioni. Istantanea perfetta dello scarso coraggio e delle poche idee che fanno girare il calciomercato in Italia x.com