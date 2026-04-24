Scontro tra due bici a Parma | due ciclisti in ospedale dopo l’urto

Due ciclisti sono rimasti feriti in un incidente avvenuto venerdì 24 aprile in viale Piacenza a Parma. I due uomini sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore con traumi di diversa entità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Due ciclisti feriti dopo uno scontro in viale Piacenza a Parma venerdì 24 aprile.. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del Maggiore con traumi diversi.. Due ciclisti sono finiti in ospedale dopo uno scontro avvenuto in viale Piacenza a Parma poco dopo le 8.30 di questo venerdì 24 aprile, quando l’impatto tra due biciclette ha proiettato i conducenti sull’asfalto. Il sinistro si è consumato durante la mattinata, interrompendo il normale flusso del traffico urbano in quella zona della città. La dinamica che ha portato all’urto tra i due mezzi a due ruote non è ancora stata chiarita dalle autorità. A seguito dell’accaduto, i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo per prestare le prime cure ai due uomini coinvolti, entrambi feriti in varie parti del corpo a causa della caduta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra due bici a Parma: due ciclisti in ospedale dopo l’urto Notizie correlate Scontro tra due auto, soccorsi sul posto: due donne trasportate in ospedaleL'incidente, avvenuto attorno alle 15 lungo la Strada Vecchia del Pinocchio, potrebbe essere stato causato da un mancato rispetto della precedenza... Leggi anche: Madre e figlio portati in ospedale dopo uno scontro tra due automobili Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente tra un'automobile e una bici su ponte Flaiano, un ferito [FOTO]; MAROSTICA | SCONTRO TRA MOTO E BICI, 80ENNE GRAVE IN TERAPIA INTENSIVA; In sella a due bici rubate cercano di scappare dai proprietari (che li inseguono in auto): un arresto sul Garda; In bici contro un furgone, non ce l'ha fatta il ciclista 69enne. Incidente tra un'automobile e una bici su ponte Flaiano, un ferito [FOTO]Il mezzo a due ruote percorreva l'attraversamento ciclopedonale quando è stato travolto dal veicolo. Sul posto 118 e polizia locale ... ilpescara.it Scontro tra moto e bici, in due gravi in ospedaleGrave incidente stradale nella serata di ieri lungo la circumvallazione esterna, nel territorio di Marano di Napoli, in direzione Lago Patria. L’allarme è scattato in seguito a uno scontro particolarm ... ilfattovesuviano.it Scontro tra scooter e bici ad Appalto di Soliera, due feriti E' accaduto nella serata di ieri, giovedì 23 aprile... facebook Valditara contestato a Roma, il duro scontro tra studenti e Ministro: "Ci hanno zittito" (VIDEO) x.com